CUMBERLAND — Allegany High School has named the following students to the honor roll for the fourth marking period of the 2019-2020 school year.
Straight A honor roll
Grade nine — Dean Arnold, Micah Beck, Logan Blank, Isaac Blye, Clay Brode, Madison Cage, Tessa Evans, Cole Fiscus, Matthew Flanagan, Tess Gibson-Theole, Daniel Gregory, Abigail Grove, Bailee Haislip, Makenna Keith, Alexander Kennell, Brooke Kesner, Drake Lechliter, Audrey Litman, Eli Litman, Griffin Madden, Mia Malamis, Peyton McDonald, Jonathan Nelson, Zoey Rhodes, Savannah Roach, Madison Ruhl, Lya Smith, Anika Stylinski, Jack Tabb, Charlotte Taylor, Ariaya Walker and Alyssa Yost.
Grade 10 — Bailey Albright, Claudia Baker, Genevieve Batman, Darian Bauer, Liam Brady, Madelyn Cook, Isabel Cramer, Darion Donaldson, Emilee Dye, McClairen Eisenhour, Maleah Emrick, Jadeyn Garland, Jayden Gutillo, Paul Haberlein, Tyler Jenkins, Patrick Joseph, Hailey Kagarise, Sarah Kesner, Ryland Kienhofer, Logan King, Graison Koelker, Sofia Kucher, Wyatt Leighty, Kathryn Loar, Noah Logsdon, Anna Martz, Kamran Mashburn, Kateria McKenzie, Tyson McMarlin, Emily Metheny, Erica Metheny, Hayden Morton, Avery Painter, Madison Painter, Brianna Palasik, Ava Pyles, Drake Rose, Alicia Rumsley, Brianna Sarver, Kathryn Schramm, Julia Taylor, Olivia Thomas, Daniel Vozhol, Courtney Weimer and Thomas Yoder.
Grade 11 — Averi Ansel, Presley Atkinson, Tyler Brobst, Sophie Cramer, Richard Day, Madison DeVore, Alex Dignan, Emily Evans, Samara Funk, Cassidy Galliher, Alexis Gaumer, Arian Hedrick, Eve Hutcherson, Hannah Johnson, Robin Kirchner, Sydney Lechliter, Makenna Lowery, Taylor McCloskey, Alexis McDonald, Dallas Milburn, Hannah Moore, Avery Nies, Bethany Olinger, Kelsey O’Neal, Kyra Pittman, Trevan Powell, Annika Reddy, Kiersten Shirey, Zoe Simon, Hailey Snyder, Katherine Sterne, Joshua Taylor, Logan Trautwein, Kenny Truong, Morgan VanMeter, Ariadine Witmer and Josey Zeunges.
Grade 12 — Samantha Adams, Briannah Alger, Keyaria Arbogast, Summer Ashton, Violet Baumann, Katelyn Beckman, Megan Brode, Ashlyn Chorpenning, Levi Collins, Abigail Cutler, Austin DeBlock, Lydia Deneen, Tyler Dicken, Kelsey Dressman, Azlynn Duckworth, Tyler Dunmeyer, Hannah Dye, Trisa Eaton, Skylar Ellsworth, Lyndsey Evix, Shalyn Gear, Ryan Gordon, Christian Groves, Allison Growden, Madison Haynal, Jackson Hendershot, Taylor Hillegas, Aura Imes, Gregory Jackson, Hailey Jenkins, Meinyque Jessie, Kari Kamauf, Samantha Kelly, Olivia Klemm, Maddison Koch, Kennedy Koelker, Praipha Labpoonniwat, VuongVy Le ,McKenzie Lease, Dalton Lee, Kalyn Lutton, Cora Madden, Quinn Madden, David Malamis, Starr McFarland, Lillian McKenzie, Katie Miller, Roudell Moffett, Kole Morgan, Tyler Morgan, Omar Naeem, Eleanor Ness, Allyson Norris, Victoria Norville, Noah Peterson, Thai Phan, Madison Pratt, Peytyn Resseger, Kennedy Robinette, Trenton Ross, Haylei Salonish, Shayna Screen, Paige, Sevinsky, James Shambaugh, Emily Shanklin, Lexi Shipley, Taya Sloan, Dorain Terrell, John Toothaker, Heather Weaver, Olivia Weimer, Christian Welch, Jayden Welsh and Isaac Zais.
A-B honor roll
Grade nine — Riley Abe, Seth Beeseck, Cayden Bratton, Madison Burgess, Paeton Buser, Elijah Butzer, Jeremiah Butzer, Caiden Chorpenning, Emily Dammann, Camee Duckworth, James Finzel-Holcomb, Norrin Frazier, Autume Gibson, Peyton Hamilton, Alayna Hines, Mikara Humbertson, Tate Humbertson, Zoie Jedlowski, Chelsey Jones, Ian Kiddy, Ayden Leith, Piper Lichtl, Matthew Lowery, Carter Mabee, Olivia Martin, Britney McGuire, Chase McKenzie, Adriana Meadors, Thomas Melvin, Marissa Parker, Layla Pendergast, Madison Poland, Samantha Preaskorn, Ava Price, Luke Raynor, Madisyn Rhodes, Halie Ronnenberg, Spencer Samples, Zachary Septoff, Alexis Slate, Skylar Stewart, Andrew Watkins and Yang Yang Zheng.
Grade 10 — Makyla Baer, Alexis Baker, Ethan Beard, Alexis Becker, Brayden Blocher, Laim Brady, Hannah Bray, Claire Breighner, Olivia Campbell, Jordan Chaney, Madalyn Cornwell, Jocelyn Crabtree, Gwenaveve Davis, Aydon Davis, Lauren DeBlock, Harry Detrick, Zachary Dobbs, Kadence Getson, Chase Gray, Destinee Heinrich, Macy Hensel, Demetrius Hilton, Lillian Jackson, Erica Kasecamp, Jared Kelly, Dakota Ketterman, Gavin King, Nathaniel Klemm, Jonathan Larue, Jaden Lashbrook, Emma Lawrence, Katie Martin, Andrew Martinez, Marissa Martz, Jacob McClay, Trevor Milburn, Robert Moffett, Delainey Mullenax, Abigail Natolly, Sydney Nines, Sabrina Orner, Aiden Paulman, Kendall Pennell, Chassady Redhead, Kenlee Ritchey, Jacob Roy, Madilynn Rudd, Daniel Schneider, Braiden Sines, Keira Smith, Faith Stevenson, Samantha Taylor, Christian Turano, Ty Upole, Braylon White, Kyleigh Wolford and Hailey Woolard.
Grade 11 — Sara Andrews, Dawn Barley, Desiree Beckman, Erica Bennett, Levi Bertoncini, Grant Cain, Mandy Chucci, Emma Cook, Taylor Curtis, Kelsey Alyzabeth Daniels, Caleb Diehl, Brittney Faith, Megan Flynn, Matthew Fuzie, Cameron Garland, Cayden Gibbs, Katelyn Halle, Carmen Hartman, Daniel Highland, Shelby Holt, Corbin Humbertson, Kelsey Jackson, Anthony Joseph, Kane Kennell, Anastasia Klein, Dylan Lambert, Jacob Litman, Elizabeth Maust, Blake McCloskey, David Miller, Megan Miller, Olympia Miltenberger, Jenna Moore, Emalee Nave, Luke Norris, Ryan O’Neal, Brooke Palmer, Toby Preaskorn, Emma Pyles, Chase Scarlett, Mackenzie Sherman, Delene Smith, Ila Steelman, Savannah Stover, Cheyenne Swope, Tiffany Terrell, Landon Watkins, Brianna Westfall, John Whitman and Lexis Zalewski.
Grade 12 — Alex Bennett, Brandon Bennett, Haley Bloom, Aiden Boyle, Dylan Clark, Madison Cunningham, Emily Ellsworth, Briaunna Frankfort, Jackson Glisan, Brady Herndon, Chloe Hinkle, Kendal Johnson, Benjamin Kelley, Madison Kirkpatrick, Lydia Martz, Payton McKenzie, Kami Miller, Vanessa Mongold, Alexis Morgan, Jayla Natale, Julia Persons, Paris Phillips, Shaun Ritter, Rhett Robinette, Gabrielle Salas, Gabriel Saville, Hayden Shoemaker-Davis, Brian Spencer, Kaiya Spencer, Kristen Twigg, Caitlyn Uhl, Conner Ward, Caden Weaver, Caleb Wegman, Airen Welsh, Hannah Willetts, Aisa Wrights, Logan Yacuboski and Madilyn Zollner.
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