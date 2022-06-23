CUMBERLAND — Fort Hill High School has announced its honor roll for the fourth marking period of the 2021-2022 school year.
Straight A honor roll
Grade nine — Autumn Abell, Zainab Ahmed, Kain Andrick, Anthony Bascelli, Jovie Breitfeller, Vivian Broussard, Nash Cassell, Lana Cassidy, Abigail Cline, Charlotte Crawford, Ava Davis, Paetyn Davis, Skyler Donaldson, Alexandre Fairgrieve, Shayla Fleegle, Lindsay Fleming, Hunter Goldsmith, Hayden Harman, Lillian Henson, Cassidy Hiser, Brianna Jones, Kaylee Kisamore, Addison Mallow, Rory Martz, Madeleine Mattocks, Jaidyn Mellott, Marlia Morris, Kamryn Rice, Kearstyn Rice, Lily Riley, Phoebe Riley, Cailin Robertson, Jaylynn Robertson, Ciara Ross, Mina Rowe, Brenna Scarlett, Addyson Stuby, Donald Wharton, Gunner Wilson, Talia Young and Alvin Zheng.
Grade 10 — Jaylan Atkinson, Allissa Breeding, Gavin Carney, Kelsey Darber, Taylor Fann, Carter Fetters, Jalon Grimm, Damien Henderson, Carter Hess, Jaden Hudson, Allison Inglish, Sophie Kowalski, Mika Mangum, Ethan McKee, Ava Miller, Jensen Moreland, Milton Myers, Donovan Platt, Braden Puffenberger, Abby Ringler, Alexandra Robertson, Landon Sensabaugh, Brenden Shipe, Cooper Silber, Kylie Thomas, Benjamin Twigg, Logan VanMeter and Camden Zapf.
Grade 11 — Liam Barnes, Jessalyn Bartlett, Carly Bennett, Jayla Bennett, Caelyn Blocher, Kirsten Boal, Ebonni Boyd, Aiden Burns, Quinn Cohen, Aubrey Cramer, Maria Eckard, Nathan Farrell, Brayson Fleegle, Jaidee Guinn, Hannah Hook, Lexi Jay, Jaxon Jones, Tristan Livingood, Olivia Looker, Annie Martz, Macie McKinley, Karli O’Neal, Kennedi O’Neal, Addison Scarlett, Benjamin Sell, Sophia Sensabaugh, Kaden Sharpless, Graci Sheetz, Mariah Smith, Landon Sturtz, Andrew Swink, Khloe Watts, Shane Welsh and Tavin Willis.
Grade 12 — Xavier Ashley, Olivia Beal, Ayden Belford, Levi Bowman, Maelea Cramer, Kolby Custer, Chloe DelSignore, Rachel Dudek, Benjamin Eft, Jordyn Everett, Katie Fairgrieve, Olivia Hamilton, Hailey Harbin, Audrey Helmstetter, Connor Hipp, Lilly Hull, Alexander Jenkins, Madison Johnson, Victoria Jones, Abrey Ketterman, Natalie Leasure, Nicholas Lutz, Leah McMillan, Lexi McMillan, Logan Mullery, Alexandra Myers, Brooklyne Noel, Kojo Okyere, Ryley Palumbo, Bryce Pannone, Kayci Poole, Brittany Powell, Katelyn Pryor, Katelynn Scherzberg, Hailey Schultz, Cadence Simpson, Abigayle Spangler, Soraya Stephens, Breven Stubbs, Gillian Thomas, Hunter VanMeter, Ny’Gia Williams and Emily Wilson.
A-B honor roll
Grade nine — Ian Babitz, Peyton Blocher, Nicholas Brown, Austin Burns, Selena Cage, Karras Canfield, Netalia Clacken, Raelynn Dentinger, Joshua Eft, Natalie Everett, Jaiden Fradiska, Adam Grabenstein, Richard Harris, Brenly Hershberger, Trinity James, Aiden Ketterman, Shameria Montgomery, Maeleigh Plummer, Bethany Scott, Alexia Shilling, Kayden Simpson, Dana Smith, Leshelden Smith, Lydia Spano, Austin Swisher, Sarah Tavoc, Alyssa Tressler, Gweneth Vittoriano, Rachel Walters, Morgen Weasenforth, Nicholas Willison, Kaden Wolford and Madison Wolk.
Grade 10 — Camron Banks, Aidan Bishop, Christina Bowles, William Boyer, Bridget Brown, Amanda Clark, Aydyn Claus, Preslea Dicken, Jadrian Flanagan, Alexis Galica, Alexis Heavner, Justin Heavner, Alaina Howard, Katlyn Kemp, Peyton Logsdon, Patrick McCoy, Bryson Metz, Caleb Morgan, Coltin Morris, Atavia Palmisano, Gretchen Pryor, Levi Pryor, Grace Ramsey, Kaidence Smith, Payton Snyder, Isabella Stonestreet, Alliyah Stringer, Lindsey Ternent and Riley Williams.
Grade 11 — Madison Arnold, Graeme Beeman, Hailey Beining, Jeremy Bender, Leah Bishop, Austin Bonner, Dewitte Boyd, Emily Carroll, McKayla Clark, Gabrielle Dixon, Katherine Hedderick, Trinity Hose, Alaina Kegg, Garret Lepley, Lydia Linaburg, Briar Mann, Dillon McDaniel, Becky Mullenax, Maxwell Newman, Cameron Schadt, Allison Schultz, Diamond Scott, Taten Shambaugh, Alysa Shoemaker, Catherine Simpson, Madison Sites, Jeremiah Tavoc, Molly Thompson and Alayzia Trimble.
Grade 12 — Dalton Andrews, Eston Bender, Aurora Boone, Dillinger Broussard, Noah Bunbasi, Isaiah Campbell, Nicoli Candler, Jolie Flanagan, Garrett Gladem, Rowan Gornall, Allison Johnson, Kiley Lancaster, Thomas Lantz, Kiefer Lewis, Brandon Lough, Jace May, Natalie Miller, Abbey Palumbo, Jose Ruby, Jacob Tichnell, Noah Turner, Ryan Wetzel, Colson Whitacre, Jacob Wiley and Tyler Wilhelm.
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