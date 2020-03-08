ACCIDENT — Northern Garrett High School announced its honor roll for the second term of the school year.
Distinguished honor roll
Ninth grade — Lucy Bittinger, Reagan Emory, Nathan Gimera, Kellen Hinebaugh, Samantha Mager, Ariella Malfaro, Colten Maust, Jack Maust, Leah McKenzie, Adreanna Merrill, Kirsten Reams, Easton Rhoten, Anna Robinson, Madison Seese, Emma Sheffield, Colton Snyder, Victoria Wilt, Matthew Yoder and Carl Zimmerman.
Tenth grade — Arrisyn Amtower, Mekerra Amtower, Kylee Barnes, Jasmine Beitzel, Tabitha Carr, Alexandria Crayton, Jeffrey Eyler, Camden Friend, Olivia Glotfelty, Austin Hinebaugh, Jaclyn Jacobs, Sophia Maust, Alexis Meyers, Alicia Minnick, Jeremy Perando, Ava Rankin, Brenna Ross, Owen Sealy, Chase Taylor and Abby Weimer.
Eleventh grade — Ella Ashby, Haylee Bittinger, Isaac Bittinger, Taylor Dixon, Trent Hook, Hayden Medlin, Kaleb Montgomery, Nina Porter, Jacob Rush, Madison Sebold, Lindsey Skidmore, Carder Stakem and Olivia Wilhelm.
Twelfth grade — Jared Bittinger, Caitlyn Gilpin, Jesse Harman, Hunter Hockman, Kaitlyn Humphrey, Lauren Jacobs, Lauren Lowery, Savannah Poli, Jetta Sherbin, Shaila Vansickle, Ella Warnick and MacKenzie Weimer.
Honor roll
Ninth grade — Shane Adams, Dustin Baker, Ceitlyn Ballon, Jacob Beeman, Braelyn Brenneman, Brooklyn Brenneman, Jacob Brenneman, Michaela Brenneman, Brayden Broadwater, Joshua Brobst, Sophia Brown, Mckenna Cady, Aidan Cain, Colby Clark, Myah Clevenger, Bayden Copley, Cristy Enlow, Jayden Fike, Amie Friend, Savannha Garlitz, Joseph Handwerk, Clara Hoover, Jenna Klink, Connor Lawson, Amber Lowdermilk, Kaitlyn Miller, Lexis Miller, Lydia Miller, Austin Ravenscroft, Marcus Schmidt, Max Schwinabart, Ethan Sebold, Avery Sevigny, Ashton Sober, Ethan Tice, Rachael Whiteman and Caleb Zimmerman.
Tenth grade — Garrison Barlow, Kylea Beitzel, Chase Bender, Kayli Broadwater, Levi Broadwater, Allison Bryner, Kylie Cady, John Carr, Kyle Chaney, Shian Custer, Madelyn Edwards, Geoffrey Glotfelty, Daphne Harman, Kendall Holliday, Makenna Holliday, Sara Huelskamp, Sydney Livengood, Tyre Medlin, Logan Miller, Caleb Moon, Cole Moore, Amariah Morris, Rylie O’Neal, Nicole Savage, Cheyanne Sines, Salina Sines, Kelly Smith, Zane Snyder, Alexa Uphold, David Warnick, Logan Wilburn, Mitchell Wilburn, Bailee Wilt and Tyler Yoder.
Eleventh grade — Evan Beachy, Taylor Bittinger, Raelyn Bowser, Jack Bradley, Mason Brenneman, Olivia Brick, Gracie Broadwater, Landon Broadwater, Blayze Cox, Chiara Fiorita, Kandice Ford, Connor Frantz, Skyler Fratz, Caleb Frazee, Jacob Frazee, Chyanne Gardner, Kendal Glass, Carli Haines, Tessa Hermann, Kylie Jamison, Payton Julio, Bailey Keller, Taylor Kelly, Kylie Mark, Logan Mason, Brennan McGeady, Wyatt Orner, Mykenzy Peck, Nathan Reams, John Rowan III, Caleb Rush, Evan Shadel, Emily Sines, Derek Skidmore, Brandon Stanczyk, Arizona Thomas, Tahnka Tillson, Garrett Uphold, Katlyn Weimer, Eliza Wilhelm and Riley Zang.
Twelfth grade — Steven Coddington, Rebekah Conklyn, Ian Eggleston, Garrett Emory, Christian Fike, Alexis House, Colten Jenkins, Megan Lindsey, Cheyenne Moats, Emily Ness, Katielee Olinzock, Anthony Paul, Brandon Pickrel, Keegan Pitts, Erin Ritchie, Madilynn Thomas, Bethany Umbel, Ian White and Hunter Wilhelm.
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