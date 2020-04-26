ACCIDENT — Northern Garrett High School has announced its honor roll for the third term of the school year.
Distinguished honor roll
Ninth grade — Dustin Baker, Braelyn Brenneman, Leah Brenneman, Michaela Brenneman, Joshua Brobst, Mckenna Cady, Bayden Copley, Reagan Emory, Nathan Gimera, Kellen Hinebaugh, Samantha Mager, Ariella Malfaro, Colten Maust, Jack Maust, Leah McKenzie, Adreanna Merrill, Ethyn Peck, Kirsten Reams, Easton Rhoten, Marcus Schmidt, Ethan Sebold, Madison Seese, Emma Sheffield, Colton Snyder, Myles Uphold, Matthew Yoder and Carl Zimmerman.
Tenth grade — Arrisyn Amtower, Mckerra Amtower, Jasmine Beitzel, Levi Broadwater, Tabitha Carr, Alexandria Crayton, Geoffrey Glotfelty, Austin Hinebaugh, Jaclyn Jacobs, Sophia Maust, Alexis Meyers, Rylie Oneal, Jeremy Perando, Ava Rankin, Jonathan Ross, Colton Savage, Nathan Sivits, Chase Taylor and Abby Weimer.
Eleventh grade — Kayden Armstrong, Ella Ashby, Evan Beachy, Haylee Bittinger, Blayze Cox, Tara Durst, Kendal Glass, Jacob Glotfelty, Carli Haines, Zachary Hallenbeck, Kylie Mark, Brennan McGeady, Hayden Medlin, Logan Mock, Kaleb Montgomery, Jacob Rush, Lindsey Skidmore, Katlyn Weimer, Olivia Wilhelm and Riley Zang.
Twelfth grade — Jared Bittinger, Benjamin Burris, Lillian Cuozzo, Garrett Emory, Cheyane Fike, Ethan Fike, Caitlyn Gilpin, Jesse Harman, Hunter Hockman, Alexis House, Kaitlyn Humphrey, Megan Lindsey, Rileigh Lowdermilk, Lauren Lowery, Hunter Meyers, Parker Miller, Anthony Paul, Brandon Pickrel, Keegan Pitts, Savannah Poli, Jessica Poling, Hunter Savage, Bethany Umbel, Shaila Vansickle, Trey Walling, Mackenzie Weimer, Hunter Wilhelm and Parker Wilt.
Honor roll
Ninth grade — Allyssa Abner, Shane Adams, Ceitlyn Ballon, Jacob Beeman, Lucy Bittinger, Virginia Bowser, Brooklyn Brenneman, Brayden Broadwater, Sophia Brown, Aidan Cain, William Dolchan, Jayden Fike, Brandon Fontaine, Samantha Frederick, Savannha Garlitz, Joseph Handwerk, Clara Hoover, Jenna Klink, Connor Lawson, Amber Lowdermilk, Todd Meyers, Kaitlyn Miller, Lexis Miller, Lydia Miller, Benjamin Moon, Brenden Parry, Austin Ravenscroft, Anna Robinson, Skylie Savage, Max Schwinabart, Avery Sevigny, Ashton Sober, Steven Stafford, Ethan Tice, Bart Lopez, Alexia VanScheetz, Kaitlyn Wakefield, Aurora Wilhelm, Hayden Wilt, Victoria Wilt and Caleb Zimmerman.
Tenth grade — Autumn Abner, Garrison Barlow, Kylea Beitzel, Chase Bender, Zoey Bittinger, Kayli Broadwater, Allison Bryner, Joshua Burris, Kylie Cady, John Carr, Kyle Chaney, Yareli Avalos, Connor Dixon, Madelyn Edwards, Jeffrey Eyler, Camden Friend, Joshua Gish, Christopher Glotfelty, Olivia Glotfelty, Gracie Groves, Daphne Harman, Kendall Holliday, Mackenna Holliday, Landon Hook, Sara Huelskamp, Dustin Keller, Sydney Livengood, Edmond Loney III, Tori Lytle, Joshua Meyers, Logan Miller, Caleb Moon, Amariah Morris, Brenna Olinzock, Tiffany Opel, Aubree Raley, Brenna Ross, Camille Ruggiero, Alexis Savage, Owen Sealy, Cheyanne Sines, Paige Smith, Alexa Uphold, David Warnick, Logan Wilburn, Mitchell Wilburn, Bailee Wilt and Tyler Yoder.
Eleventh grade — Julia Ames, Isaac Bittinger, Gracie Broadwater, Landon Broadwater, Emily Cuppett, Taylor Dixon, Kandice Ford, Connor Frantz, Skyler Fratz, Caleb Frazee, Jacob Frazee, Jacob Green, Abigail Hamilton, Matthew Hoover, Kylie Jamison, Payton Julio, Bailey Keller, Levi Kennell, Sophie Lewis, Logan Mason, Tiffany Niner, Nina Porter, Caleb Rush, Levi Schroyer, Madison Sebold, Evan Shadel, Emily Sines, Jason Sines, Derek Skidmore, Carder Stakem, Brandon Stanczyk, Ajai Warnick, Eliza Wilhelm and Raegan Yutzy.
Twelfth grade — Dale Ertwine, Jr, Trey Frazee, Michael Garlitz, Ryan Harvey, Emily Mayles, Garrett Merrill, Cheyenne Moats, Shelby Shelley, Mercedez Snyder, Samuel Snyder, Lindsey Ward, Ella Warnick and Samantha Wilt.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.