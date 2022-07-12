THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
462 IN EFFECT UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
THE DISTRICT OF COLUMBIA
IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES
IN CENTRAL MARYLAND
ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY
PRINCE GEORGES
IN NORTH CENTRAL MARYLAND
CARROLL FREDERICK WASHINGTON
IN NORTHEAST MARYLAND
CECIL
IN NORTHERN MARYLAND
BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD
IN SOUTHERN MARYLAND
CALVERT CHARLES ST. MARYS
IN WESTERN MARYLAND
ALLEGANY GARRETT
IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 34 COUNTIES
IN CENTRAL VIRGINIA
ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE
CITY OF FREDERICKSBURG GREENE
KING GEORGE NELSON ORANGE
SPOTSYLVANIA
IN NORTHERN VIRGINIA
ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX
CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS
CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER
FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN
PRINCE WILLIAM STAFFORD
IN NORTHWEST VIRGINIA
CITY OF WINCHESTER CLARKE FREDERICK
MADISON PAGE RAPPAHANNOCK
SHENANDOAH WARREN
IN WESTERN VIRGINIA
AUGUSTA CITY OF HARRISONBURG CITY OF STAUNTON
CITY OF WAYNESBORO HIGHLAND ROCKINGHAM
IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN EASTERN WEST VIRGINIA
GRANT HAMPSHIRE HARDY
MINERAL PENDLETON
IN PANHANDLE WEST VIRGINIA
BERKELEY JEFFERSON MORGAN
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS,
ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALLENGER CREEK, BALTIMORE,
BEL AIR, BERRYVILLE, BETHESDA, BOWIE, CALIFORNIA, CAMP SPRINGS,
CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLES TOWN, CHARLOTTESVILLE,
CHESAPEAKE BEACH, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET,
CULPEPER, CUMBERLAND, DAHLGREN, DUNDALK, DUNKIRK, EDGEWOOD,
ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH,
FALLSTON, FALMOUTH, FORT ASHBY, FRANKLIN, FREDERICK,
FREDERICKSBURG, FRONT ROYAL, FROSTBURG, GAITHERSBURG, GERMANTOWN,
GLEN BURNIE, GORDONSVILLE, GRANTSVILLE, GREENBELT, GREENFIELD,
HAGERSTOWN, HARRISONBURG, HARRISONBURG, HAVRE DE GRACE, HERNDON,
HUNTINGTOWN, JOPPATOWNE, KEYSER, LAUREL, LEESBURG,
LEXINGTON PARK, LURAY, LUSBY, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK,
MARTINSBURG, MCLEAN, MONTEREY, MOOREFIELD, MOUNTAIN LAKE PARK,
NORTH BEACH, OAKLAND, ODENTON, ORANGE, PARKVILLE, PAW PAW,
PETERSBURG, PIKESVILLE, POTOMAC, PRINCE FREDERICK, RANDALLSTOWN,
RESTON, ROCKVILLE, ROMNEY, SEVERN, SEVERNA PARK, SHENANDOAH,
SHEPHERDSTOWN, SILVER SPRING, SOUTH GATE,
SPOTSYLVANIA COURTHOUSE, ST. CHARLES, STANARDSVILLE, STANLEY,
STAUNTON, STAUNTON, STERLING, STRASBURG, SUITLAND-SILVER HILL,
TOWSON, WALDORF, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WAYNESBORO,
WAYNESBORO, WESTMINSTER, WINCHESTER, WINCHESTER, WOODBRIDGE,
AND WOODSTOCK.
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