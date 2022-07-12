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ROWLESBURG, W.Va. — A motorcycle operator died from injuries Tuesday sustained in an accident Sunday on Rowlesburg's West Catherine Street, West Virginia State Police said.

Steven Shay, 56, of Aurora, died at J.W. Ruby Memorial Hospital. He was flown there after the 4:30 p.m., two-vehicle accident that happened when Shay's motorcycle hit the side of a Dodge Ram pickup pulling a trailer, according to police.

The pickup driver, who was not identified, was not injured.

Investigation into the accident is ongoing, police said.

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