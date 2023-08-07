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This radar image by AccuWeather shows thunderstorm activity in the region Monday afternoon.

LONACONING — A strong line of thunderstorms that rolled through the area Monday afternoon downed trees and power poles with the George's Creek area of Allegany reportedly taking the biggest hit.

At 4 p.m., about 80% of Lonaconing's 1,330 Potomac Edison customers were without power, according to parent company FirstEnergy's online outage map. In nearby Midland, 229 customers lost power. The website said service is expected to be restored to affected areas between 5:30 and 7 p.m.

The storm prompted thunderstorm warnings from the National Weather Service and the region remained under a tornado watch until 9 p.m.

Storms were expected to continue in the region until about 8 p.m., forecasters said.

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