THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 602 IN
EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
THE DISTRICT OF COLUMBIA
IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES
IN CENTRAL MARYLAND
ANNE ARUNDEL HOWARD
MONTGOMERY
PRINCE GEORGES
IN NORTH CENTRAL MARYLAND
CARROLL FREDERICK
WASHINGTON
IN NORTHEAST MARYLAND
CECIL
IN NORTHERN MARYLAND
BALTIMORE
BALTIMORE CITY
HARFORD
IN SOUTHERN MARYLAND
CALVERT CHARLES
ST. MARYS
IN WESTERN MARYLAND
ALLEGANY GARRETT
IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 34 COUNTIES
IN CENTRAL VIRGINIA
ALBEMARLE
CITY OF CHARLOTTESVILLE
CITY OF FREDERICKSBURG
GREENE KING GEORGE
NELSON ORANGE
SPOTSYLVANIA
IN NORTHERN VIRGINIA
ARLINGTON
CITY OF ALEXANDRIA
CITY OF FAIRFAX
CITY OF FALLS CHURCH
CITY OF MANASSAS
CITY OF MANASSAS PARK
CULPEPER FAIRFAX
FAUQUIER LOUDOUN
PRINCE WILLIAM
STAFFORD
IN NORTHWEST VIRGINIA
CITY OF WINCHESTER
CLARKE FREDERICK
MADISON PAGE
RAPPAHANNOCK
SHENANDOAH WARREN
IN WESTERN VIRGINIA
AUGUSTA
CITY OF HARRISONBURG
CITY OF STAUNTON
CITY OF WAYNESBORO
HIGHLAND ROCKINGHAM
IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN EASTERN WEST VIRGINIA
GRANT HAMPSHIRE
HARDY MINERAL
PENDLETON
IN PANHANDLE WEST VIRGINIA
BERKELEY JEFFERSON
MORGAN
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS,
ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALLENGER CREEK, BALTIMORE,
BEL AIR, BERRYVILLE, BETHESDA, BOWIE, CALIFORNIA, CAMP SPRINGS,
CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLES TOWN, CHARLOTTESVILLE,
CHESAPEAKE BEACH, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET,
CULPEPER, CUMBERLAND, DAHLGREN, DUNDALK, DUNKIRK, EDGEWOOD,
ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH,
FALLSTON, FALMOUTH, FORT ASHBY, FRANKLIN, FREDERICK,
FREDERICKSBURG, FRONT ROYAL, FROSTBURG, GAITHERSBURG, GERMANTOWN,
GLEN BURNIE, GORDONSVILLE, GRANTSVILLE, GREENBELT, GREENFIELD,
HAGERSTOWN, HARRISONBURG, HARRISONBURG, HAVRE DE GRACE, HERNDON,
HUNTINGTOWN, JOPPATOWNE, KEYSER, LAUREL, LEESBURG,
LEXINGTON PARK, LURAY, LUSBY, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK,
MARTINSBURG, MCLEAN, MONTEREY, MOOREFIELD, MOUNTAIN LAKE PARK,
NORTH BEACH, OAKLAND, ODENTON, ORANGE, PARKVILLE, PAW PAW,
PETERSBURG, PIKESVILLE, POTOMAC, PRINCE FREDERICK, RANDALLSTOWN,
RESTON, ROCKVILLE, ROMNEY, SEVERN, SEVERNA PARK, SHENANDOAH,
SHEPHERDSTOWN, SILVER SPRING, SOUTH GATE,
SPOTSYLVANIA COURTHOUSE, ST. CHARLES, STANARDSVILLE, STANLEY,
STAUNTON, STAUNTON, STERLING, STRASBURG, SUITLAND-SILVER HILL,
TOWSON, WALDORF, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WAYNESBORO,
WAYNESBORO, WESTMINSTER, WINCHESTER, WINCHESTER, WOODBRIDGE,
AND WOODSTOCK.
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