Calvary;9

Frederick;0

AT FREDERICK

Calvary;4 5 — 0

Frederick;0 0 — 0

First half

C — Isaac Scritchfield assisted by Tristan Minnick, 2:00

C — Connor Gordon assisted by Isaac Scritchfield, 4:30

C — Isaac Scritchfield assisted by Tristan Minnick, 7:30

C — Luke Reed unassisted, 13:15

Second half

C — Tristan Minnick assisted by Levi Zewatsky, 53:00

C — Isaac Scritchfield unassisted, 56:00

C — Luke reed assisted by Isaac Scritchfield, 60:45

C — Isaac Scrtichfield assisted by Connor Gordon, 62:30

C — Tristan Minnick by Connor Gordon, 70:30

Other stats

Saves — Calvary: Levi Carrington 5, Frederick: Trevor Lyons 13. Corners — Calvary 6, Frederick 1. Shots — Calvary 35, Frederick 5.

React to this story:

0
0
0
0
0

Tags

Trending Video