Calvary;9
Frederick;0
AT FREDERICK
Calvary;4 5 — 0
Frederick;0 0 — 0
First half
C — Isaac Scritchfield assisted by Tristan Minnick, 2:00
C — Connor Gordon assisted by Isaac Scritchfield, 4:30
C — Isaac Scritchfield assisted by Tristan Minnick, 7:30
C — Luke Reed unassisted, 13:15
Second half
C — Tristan Minnick assisted by Levi Zewatsky, 53:00
C — Isaac Scritchfield unassisted, 56:00
C — Luke reed assisted by Isaac Scritchfield, 60:45
C — Isaac Scrtichfield assisted by Connor Gordon, 62:30
C — Tristan Minnick by Connor Gordon, 70:30
Other stats
Saves — Calvary: Levi Carrington 5, Frederick: Trevor Lyons 13. Corners — Calvary 6, Frederick 1. Shots — Calvary 35, Frederick 5.
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