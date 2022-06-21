KEYSER, W.Va. — West Virginia University Potomac State College held its 82nd Recognition Day Awards ceremony with students presented with various accolades.

Kylie Eckard, a business management major from Cumberland, was presented with the Outstanding Business Management Student award for academic excellence, leadership and character.

Madison Paris, a biometric systems engineering major from Ellerslie, was presented with the Emmy Noether Award for Achievements in Mathematics.

Alexx Grady, a biology major from Oakland, was presented with the Jasper Morris Organic Chemistry Award.

The award is named for a former professor of chemistry and physics at the college. The recipient is the student with the highest average in organic chemistry, both in lecture and laboratory, for the two-semester sequence.

McKenzie Wilt, a sustainable agriculture entrepreneurship major from Oakland, received the Outstanding SAGE AAS Student award.

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